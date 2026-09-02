Aggredisce una donna con un tirapugni: arrestato 35enne a Padova

Il tutto, stando alle informazioni disponibili, si sarebbe verificato all'interno di un'automobile. La donna al volante, che sarebbe poi la compagna, e l'uomo, 35enne residente in provincia di Treviso, nel sedile del passeggero. Dopo un parcheggio, la situazione sarebbe degenerata. L'uomo avrebbe iniziato a colpire la 51enne con un tirapugni, con così tanti colpi da farle uscire sangue al volto. Lei avrebbe provato a difendersi mordendolo e nel tentativo di sottrarsi all'aggressione, avrebbe iniziato a urlare per attirare l'attenzione dei passanti. I residenti e alcuni passanti si sarebbero avvicinati all'auto cercando di fermare la violenza, ma l'uomo avrebbe qui cercato di chiudere le portiere del mezzo per impedire alla vittima di fuggire.