Aggredisce una donna con un tirapugni: arrestato 35enne a Padova

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Un'aggressione violenta con un tirapugni. È quanto accaduto nel pomeriggio del 2 settembre a Padova ai danni di una donna, secondo le prime ricostruzioni una cittadina brasiliana di 51 anni. Per questo episodio di violenza, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere di con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.
Le urla e l'aiuto dei passanti
Il tutto, stando alle informazioni disponibili, si sarebbe verificato all'interno di un'automobile. La donna al volante, che sarebbe poi la compagna, e l'uomo, 35enne residente in provincia di Treviso, nel sedile del passeggero. Dopo un parcheggio, la situazione sarebbe degenerata. L'uomo avrebbe iniziato a colpire la 51enne con un tirapugni, con così tanti colpi da farle uscire sangue al volto. Lei avrebbe provato a difendersi mordendolo e nel tentativo di sottrarsi all'aggressione, avrebbe iniziato a urlare per attirare l'attenzione dei passanti. I residenti e alcuni passanti si sarebbero avvicinati all'auto cercando di fermare la violenza, ma l'uomo avrebbe qui cercato di chiudere le portiere del mezzo per impedire alla vittima di fuggire.
La fuga e l'arresto
Di fronte alle richieste di aiuto, l'aggressore sarebbe successivamente sceso dall'auto e avrebbe colpito con violenza il veicolo. A quel punto, numerose persone presenti sarebbero intervenute in supporto della donna. L'aggressore invece ha provato a darsi alla fuga a piedi, ma poi è stato fermato da alcuni passanti sul posto che poi hanno avvertito le autorità. Sul posto è giunto personale del 118 per prestare i primi soccorsi, provvedendo al trasporto della donna presso il Pronto Soccorso Centrale di Padova. Per il 35enne, dopo essere stato raggiunto dai carabinieri, è scattato l'arresto con trasferimento alla casa circondariale di Padova.