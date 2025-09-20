Padova, 90enne con l'abbonamento scaduto multata mentre va al cimitero in bus, il sindaco: "Pronti a comprarlo noi"

Salmaso, pensionata senza figli, pensava che l'abbonamento fosse ancora valido. La donna ha infatti mostrato ai controllori la sua tessera di riconoscimento over 70, valida fino al 2027, pensando che la data riportata fosse quella di scadenza dell'abbonamento. "Un'incomprensione, un errore, certo. Rimediabile forse in modo più leggero, quanto al resto sul fronte economico non ci sono state segnalate ufficialmente difficoltà in questo senso. Qualora ce ne fossero posso chiarire fin da subito che il Comune è pronto a pagare l'abbonamento per intero alla signora", ha ribadito De Boni.