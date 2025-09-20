Padova, 90enne con l'abbonamento scaduto multata mentre va al cimitero in bus, il sindaco: "Pronti a comprarlo noi"

La donna stava andando a visitare la tomba del marito
© ansa
A Ponte San Nicolò (Padova), una 90enne, Luigia Salmaso, è stata multata a bordo di un bus di linea mentre si recava al cimitero di Legnaro (Padova) per visitare la tomba del marito: 52 euro da pagare subito o 117 euro dopo cinque giorni. Infatti, la donna aveva l'abbonamento scaduto. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Ponte San Nicolò, Gabriele De Boni, che, come riporta il Corriere del Veneto, ha annunciato: "Se c'è una difficoltà economica siamo pronti a sostenere la spesa dell'abbonamento della signora".
Salmaso, pensionata senza figli, pensava che l'abbonamento fosse ancora valido. La donna ha infatti mostrato ai controllori la sua tessera di riconoscimento over 70, valida fino al 2027, pensando che la data riportata fosse quella di scadenza dell'abbonamento. "Un'incomprensione, un errore, certo. Rimediabile forse in modo più leggero, quanto al resto sul fronte economico non ci sono state segnalate ufficialmente difficoltà in questo senso. Qualora ce ne fossero posso chiarire fin da subito che il Comune è pronto a pagare l'abbonamento per intero alla signora", ha ribadito De Boni.
"Mi spiace perché se da un lato la procedura del pubblico ufficiale è stata corretta, dall'altro va detto che forse si sarebbe potuta usare un po' più di attenzione, ad esempio suggerendole di comprare un biglietto a bordo e di rinnovare l'abbonamento l'indomani", ha aggiunto il primo cittadino.
