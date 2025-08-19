Padova, imprenditore 61enne muore per un'encefalopatia: forse causata dal morbo della "mucca pazza"

L'encefalopatia ha colpito il 61enne circa un anno fa. L'uomo lamentava dolori a un piede che lo portavano a zoppicare. Tra novembre e dicembre del 2024, Righetto ha notato dei peggioramenti del suo stato di salute: si è accorto in alcune occasioni di una temporanea perdita di memoria e anche di un controllo difficoltoso del lato destro del suo corpo. Il 14 luglio dal reparto di Neurologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova è arrivata la terribile diagnosi: l'imprenditore era affetto da encefalopatia da prioni e gli restavano al massimo due mesi di vita. Una notizia che i familiari hanno preferito non condividere con il 61enne per permettergli di vivere in serenità il tempo che gli restava.