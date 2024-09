Bimbo morto schiacciato da una porta da calcio a Ozieri, il padre a Fedez: "Potevi fermare il concerto, ti facevo una persona più matura"

"Ciao Fedez, ti facevo una persona più umana visto che hai dei figli. Io nel momento in cui cantavi a Ozieri, io padre di Gioele, il bambino deceduto a 200 metri da te, ero per terra con mio figlio chiedendogli di riaprire gli occhi e chiedendo di prendere la mia vita e di lasciare vivere lui". Inizia così il post pubblicato su Facebook da Ivan Putzu, padre del bambino di 10 anni travolto e ucciso sabato sera dal crollo di una porta da calcio, mentre giocava con gli amici in un campo sportivo alla periferia del comune in provincia di Sassari.