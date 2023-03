Ovada (Alessandria), investì un uomo per sfuggire allo stupro: condannata in Appello a 6 anni

La difesa: "L'auto procedeva a 10 km/h"

"Non conosciamo le motivazioni della sentenza - spiega l'avvocato Marco Conti, che ha difeso la donna insieme al collega Giuseppe Cormaio - ma non la possiamo condividere. Nonostante la pena sia molto bassa, è contestabile. La stessa Corte, negli approfondimenti tecnici, è arrivata a convergere con il nostro consulente sul fatto che l'auto procedesse a circa 10 chilometri all'ora. A questa velocità considerato anche che la nostra assistita stava effettuando un'inversione a U per uscire dal campo, non e' possibile ipotizzare che ci fosse la precisa volontà di provocare la morte dell'uomo".