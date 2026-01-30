Ostia, operazione dei carabinieri contro spaccio e degrado

I carabinieri di Ostia stanno conducendo un servizio straordinario di controllo del territorio sul litorale romano, mirato alla prevenzione dei reati e al contrasto dello spaccio di stupefacenti nelle aree di piazza Gasparri e dei Lotti. L'operazione si svolge secondo le direttive del Prefetto di Roma Lamberto Giannini, condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.