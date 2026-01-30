Ostia, operazione dei carabinieri contro spaccio e degrado
In campo anche i paracadutisti del 1° reggimento "Tuscania"
© Carabinieri
I carabinieri di Ostia stanno conducendo un servizio straordinario di controllo del territorio sul litorale romano, mirato alla prevenzione dei reati e al contrasto dello spaccio di stupefacenti nelle aree di piazza Gasparri e dei Lotti. L'operazione si svolge secondo le direttive del Prefetto di Roma Lamberto Giannini, condivise nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il dispositivo vede impegnati uomini e mezzi con il supporto del 1° Reggimento Paracadutisti "Tuscania", del Nucleo Carabinieri Cinofili Santa Maria di Galeria, di un elicottero del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e del personale delle Api.