Ostia, nelle palazzine popolari che cadono a pezzi: "Ci hanno dimenticato"

La situazione dell’edilizia popolare a Ostia, municipio di Roma, è drammatica. Un centinaio di famiglie hanno contattato "Striscia la Notizia" per denunciare le condizioni delle loro abitazioni. Le immagini riprese dalle telecamere sono preoccupanti: calcinacci che cadono, cumuli di macerie provenienti dai crolli delle palazzine, terrazzi senza ringhiere, volate via a causa del vento e mai più installate.



Oltre al degrado, le famiglie vivono con il costante rischio di infortuni come cadere dai balconi o percorrere i corridoi dei garage in disfacimento. “Le istituzioni ci hanno dimenticato, nessun intervento da parte del Comune, solo quello dei vigili del fuoco”, dice un’inquilina. “Quando c’è un crollo arriva la municipale, mette le transenne e va via”, spiega il portavoce delle famiglie.