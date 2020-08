Ostaggio in Duomo Milano, all'arrestato revocato il permesso di soggiorno

E' stato revocato dalla Questura di Savona, che lo aveva rilasciato, il permesso di soggiorno di Mahmoud Elhosary, il 26enne egiziano che mercoledì, per sfuggire a un controllo, è entrato nel Duomo di Milano prendendo in ostaggio per 10 minuti una guardia giurata, prima di essere arrestato dalla polizia. Il permesso era stato rilasciato nel 2011 ed era del tipo "di lungo periodo" per motivi familiari.