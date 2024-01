All'ospedale Gemelli di Roma la Befana per i bambini arriva con l'Aidr

Fotogallery - Attaccato da uno squalo in Australia, il 20enne torna in Italia: in cura a Bologna

L'iniziativa, spiega la fondazione in una nota, "è stata resa ancora una volta possibile grazie alla collaborazione tra l’osservatorio sanità digitale di Aidr, guidato dal cardiologo Andrea Bisciglia, e alla concreta e costante disponibilità dell’azienda Beat 2020 di Milano nella persona del Dott. Francesco Alfano, per essere in concreto utili alla comunità e, in questo caso, ai più piccoli, dando contenuti e sostanza al lavoro di Aidr e cercando di sostenere sempre iniziative sociali che durino nel tempo".

Mauro Nicastri, presidente della fondazione Aidr, ha quindi sottolineato che “il 2023 ha segnato un anno di particolare rilievo per la nostra fondazione. Attraverso la collaborazione con il Prof. Eugenio Mercuri e il suo Team dell’Ospedale Agostino Gemelli abbiamo avuto l’onore di incontrare Maria Vittoria, una giovane coraggiosa di 9 anni, affettuosamente nota come Mavi, che lotta contro la SMA. La sua resilienza e la passione per il giornalismo hanno ispirato il comitato tecnico-scientifico della fondazione Aidr a conferirle il 6 dicembre scorso il premio Digital News, riconoscendo il suo spirito indomabile e il suo sogno di diventare giornalista intervistando alte autorità istituzionali”.

E la piccola Maria Vittoria "ha già fatto un passo significativo verso la realizzazione del suo sogno, grazie all’intervento del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, che le ha offerto un ruolo di rilievo durante il tradizionale Concerto di Natale tenutosi il 15 dicembre nell’Aula di Montecitorio".