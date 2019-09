Ospedale Bambino Gesù: un ragazzo su 5 ha compiuto atti di autolesionismo

Aumentano gli episodi di autolesionismo, come tagli, graffi e piccole ferite autoprovocate. Un ragazzo su 5 in Italia, secondo i dati forniti dall'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ha compiuto, in modo continuativo o sporadico, gesti come questi. In Europa oltre un quarto degli adolescenti (27,6%, età media 14 anni) mette in atto comportamenti autolesivi occasionali o ripetuti nel tempo.