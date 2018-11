Oro, l’unico investimento sicuro

L’unico porto sicuro in tempi di crisi? L’oro. Come mostra "Stasera Italia", sono moltissimi i risparmiatori italiani che hanno tolto i soldi dalle banche per acquistare oro fisico e tenerlo in cassaforte. Sì perché il metallo prezioso, di questi tempi, sembra l’unico investimento che frutta sul medio-lungo termine. “Ho tantissimi clienti che preferiscono comprare oro, perché in banca i soldi -anche se di poco- diminuiscono”. Infatti, con lo spread che continua a salire e le borse costantemente in rosso, le vendite dell’oro sono aumentate e con il metallo che vale circa 34 euro al grammo i conti sono presto fatti. Inoltre “sotto il materasso è meglio avere lingotti d’oro piuttosto che banconote”.