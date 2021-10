Orlando: "Posticipare Green pass rallenterebbe la lotta al Covid"

"Posticipare l'entrata in vigore del Green pass significherebbe rallentare una battaglia che dobbiamo vincere il prima possibile". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando. L'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione sui luoghi di lavoro, ha aggiunto, "sarà un passaggio non semplice, complicato ma penso che ci siano le condizioni perché le difficoltà siano ridotti al minimo".