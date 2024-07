Oristano, scontro tra auto e moto: tre morti e 2 feriti

Le vittime facevano parte di una comitiva di amici, tutti appassionati delle due ruote, in viaggio verso il lago Omodeo per una gita fuori porta. Lo scontro frontale è avvenuto all'altezza di un dosso. Il conducente dell'auto e i motociclisti si sono ritrovati improvvisamente faccia a faccia senza poter effettuare alcuna manovra. A causa dell'impatto, violentissimo, si è innescato un gigantesco rogo. Ricoverati in ospedale, in condizioni non gravi, un quarto motociclista e il conducente della vettura.