Oristano, presunti abusi su 12enne figlia della ex moglie: arrestato 41enne

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri su ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal tribunale di Oristano, per violenza sessuale aggravata ai danni di una minorenne. Gli abusi sarebbero stati commessi sulla figlia 12enne della sua ex moglie dall'aprile 2024 al luglio 2025. A far scattare le indagini dei militari è stata la denuncia della madre della ragazzina. "La vittima - spiegano dall'Arma - ha trovato il coraggio di confidarsi con la madre, che si è rivolta al servizio sociale, lo stesso che ha avvertito i carabinieri". Le ripetute violenze sarebbero avvenute all'interno della sua abitazione, quando la ex moglie gli affidava la figlia.