Oristano, lite con tirapugni: denunciati due 25enni

La polizia è intervenuta nel centro storico di Oristano per una lite che ha visto coinvolte diverse persone.

Gli agenti hanno individuato e denunciato due giovani di 25 anni per il possesso di un tirapugni. Il possessore del pericoloso arnese metallico, alla vista della pattuglia, ha cercato di disfarsene consegnandola a un amico, che a sua volta ha tentato invano di nasconderla in una fioriera. La mossa non è sfuggita all'occhio dei poliziotti, che hanno sequestrato l'arma e denunciato entrambi con l'accusa di porto illegale previsto dalla normativa sulle armi.