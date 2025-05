Colpito dal calcio di un cavallo, allevatore muore a Orgosolo

Colpito dal calcio di un cavallo, un allevatore di Orgosolo, nel Nuorese, Battista Mele, di 42 anni, è morto nelle campagne tra Galtellì e Lula, in Barbagia. L'uomo, sposato e con due figli piccoli, non aveva fatto rientro a casa. Preoccupati perché il 42enne non rispondeva alle telefonate, i famigliari hanno lanciato l'allarme. Il corpo dell'allevatore è stato trovato nella notte, privo di vita, all'interno della sua azienda agricola.