Operaio ucciso a colpi di fucile in un agguato nel Reggino

Un operaio 27enne è stato ucciso in un agguato a San Pietro di Caridà, comune del Reggino al confine con la provincia di Vibo Valentia. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per piccoli fatti, è stato raggiunto da una scarica di lupara caricata a pallettoni mentre percorreva una strada interpoderale in una zona montuosa in località Prateria. Era cognato di Domenico Oppedisano, un operaio agricolo ucciso nella stessa località l'8 aprile 2024, anche lui a colpi di fucile caricato a pallettoni. Con quello di oggi sono 4 i delitti consumati nella zona in tre anni.