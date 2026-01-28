Operaio ubriaco cade da dieci metri e muore: il giudice condanna il datore di lavoro
La Cassazione: "Lo stato di ebbrezza, anche ove provato, non vale a escludere la responsabilità"
© ansa
L'operaio cadde da un’impalcatura. Un volo di dieci metri: per lui non ci fu nulla da fare. Morto sul colpo. Il datore di lavoro venne condannato in Corte d’Appello e poi fece ricorso in Cassazione. E adesso la Suprema Corte ha confermato il verdetto: “L’ebbrezza non salva il datore di lavoro”.
La sentenza
Nel ricorso in Cassazione il datore di lavoro aveva evidenziato che il dipendente avesse un tasso alcolemico pari a 0,46 grammi per litro. I giudici, come spiega Il Sole 24 Ore, affermano che: “Lo stato di ebbrezza, anche se provato, non vale a escludere la responsabilità, venendo in rilievo un comportamento imprudente del lavoratore riconducibile all’area di rischio governata dal datore”.
E poi: “La circostanza che il lavoratore possa trovarsi in via contingente in condizioni psicofisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è un’evidenza prevedibile, che non elide il nesso causale tra la condotta colposa e i compiti assegnati”.