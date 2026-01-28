Operaio ubriaco cade da dieci metri e muore: il giudice condanna il datore di lavoro

L'operaio cadde da un’impalcatura. Un volo di dieci metri: per lui non ci fu nulla da fare. Morto sul colpo. Il datore di lavoro venne condannato in Corte d’Appello e poi fece ricorso in Cassazione. E adesso la Suprema Corte ha confermato il verdetto: “L’ebbrezza non salva il datore di lavoro”.