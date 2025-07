Cade durante l’installazione di un climatizzatore: morto un operaio a Napoli

Tragedia sul lavoro nei dintorni di Napoli: un operaio di 58 anni, impegnato nell’installazione di un impianto di condizionamento in via Pontone, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da circa sei metri, finendo con la schiena su un cordolo di cemento. Nonostante i tentativi di rianimazione, il personale del 118 ne ha constatato il decesso sul posto. L’incidente si è verificato nella giornata di mercoledì 16 luglio, a Massa Lubrense, nella Penisola Sorrentina. L’uomo - di cui non è stata resa nota l’identità - stava installando un climatizzatore quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è precipitato. La caduta da sei metri si è rivelata fatale.