Open Arms, Salvini: "Sequestro? Per difendere italiani non mollo"

"Open Arms, la procura indaga per sequestro di persona. Per difendere l'Italia e gli Italiani io non mollo! Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a proposito del fascicolo aperto dalla procura di Agrigento, al momento contro ignoti, per la vicenda della nave Open Arms, ferma al largo di Lampedusa con 134 migranti a bordo.