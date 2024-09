Open Arms, Salvini: "Se tornassi al Viminale rifarei le stesse cose"

"Mi metto nei panni di un trafficante di uomini che legge che in Italia un ministro che ha fatto quello che ha promesso di fare, ovvero sia ha ridotto gli sbarchi, ha salvato vite, non solo va a processo, rischia la galera, ma deve pure pagare di tasca sua per avere turbato persone che in diversi casi dopo essere sbarcati sono finiti in galera - prosegue il ministro delle Infrastrutture e trasporti -. Perché ripeto non sbarcano frati, suore o boy scout. Sbarcano persone che poi purtroppo in diversi casi compiono delitti a Milano, a Roma, a Torino, a Palermo. Quindi più sbarchi, più morti, più reati, più delitti". "Ora io non pretendo una medaglia - conclude - ma manco il carcere e un milione di euro di risarcimento d'anni. Detto questo ribadisco, non patteggio, non cambio nulla e dovessi domani tornare a fare il ministro dell'Interno rifarei esattamente le stesse cose".