Open Arms e caso Gregoretti, ecco le due inchieste che riguardano Salvini 

Sono due le inchieste sui ritardi negli sbarchi di migranti con imputato l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini approdate davanti a un Gup in Sicilia: quella sulla Open Arms, aperta dalla Procura di Agrigento e poi trasmessa per competenza a Palermo, con il rinvio a giudizio del leader della Lega ; e quella sulla nave Gregoretti, trasmessa da Siracusa a Catania, la cui decisione del Gup Nunzio Sarpietro è prevista per il prossimo 14 maggio.

Queste le tappe principali principali del caso Open Arms.

20 agosto 2019 - Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, e l'aggiunto Salvatore Vella dispongono il

sequestro preventivo della Open Arms e l'immediato sbarco a Lampedusa dei migranti a bordo da 19 giorni. Erano stati 147 i

soccorsi in mare.

29 agosto 2019 - Il gip di Agrigento, Stefano Zammuto, convalida il sequestro, ma dispone la restituzione della nave

alla Ong.

15 novembre 2019 - La Procura di Agrigento indaga Matteo Salvini, in qualità di ministro dell'Interno, per sequestro di

persona e rifiuto di atti d'ufficio e trasmette gli atti a Palermo per competenza.

29 novembre 2019- La Procura invia gli atti al Tribunale dei ministri di Palermo.

1 febbraio 2020 - Il Tribunale dei ministri di Palermo chiede al Senato l'autorizzazione a procedere.

26 maggio 2020 - La Giunta per le immunita' del Senato respinge la richiesta di autorizzazione a procedere.

30 luglio 2020 - Il Senato, con 149 sì e 141 voti contrari, concede l'autorizzazione a procedere per l'ex ministro e manda a

processo Salvini

8 gennaio 2021 - Prima udienza preliminare davanti al Gup di

Palermo, Lorenzo Jannelli.

20 marzo 2021 - La Procura chiede al Gup il rinvio a giudizio di Salvini.

17 aprile 2021 - La difesa di Salvini, con l'avvocato Giulia Bongiorno, chiede il non luogo a procedere per Salvini perchè il

fatto non sussiste o, in subordine, per insindacabilità del fatto. Il Gup si ritira in camera di consiglio e rinvia a giudizio Salvini, fissando la prima udienza per il prossimo 15 settembre davanti la seconda sezione penale del Tribunale di

Palermo.



Queste invece le tappe della vicenda Gregoretti, ancora pendente a Catania.

Agosto 2019 - La Procura di Siracusa, dopo un esposto, apre un'inchiesta sui ritardi nello sbarco ad Augusta di 131 migranti

da quattro giorni, dal 27 al 31 luglio del 2019, sulla nave Gregoretti. Indaga Salvini e trasmette gli atti a Catania.

21 settembre 2019 - La Procura di Catania chiede l'archiviazione dell'inchiesta al Tribunale dei ministri di Catania

17 dicembre 2019 - Il Tribunale dei ministri chiede al Senato l'autorizzazione a procedere per Salvini ipotizzando i reati di

sequestro di persona e abuso d'ufficio.

12 febbraio 2020 - Il Senato, con 152 voti a favore e 76 contrari, concede l'autorizzazione a procedere per Salvini

3 ottobre 2020 - Prima udienza preliminare davanti al Gup di Catania, Nunzio Sarpietro. La Procura chiede il non luogo a

procedere. Il Gup chiama a deporre come testimoni anche l'allora premier Giuseppe Conte (poi sentito a Palazzo Chigi), l'ex vice premier Luigi Di Maio, il ministro Luciana Lamorgese e l'ex ministro Danilo Toninelli e l'ambasciatore Maurizio Massari.

10 marzo 2021 - La Procura ribadisce in aula il non luogo a procedere. Le parti civili chiedono il rinvio a giudizio e la difesa, con l'avvocato Giulia Bongiorno, il non luogo a procedere. La decisione del Gup è prevista per il prossimo 14

maggio