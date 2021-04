Gregoretti, il pm di Catania chiede il non luogo a procedere per Salvini

Matteo Salvini, nella vicenda dello sbarco dei migranti dalla nave Gregoretti al centro dell'udienza preliminare in corso nell'aula bunker di Catania che vede l'ex ministro dell'Interno accusato di sequestro di persona per lo sbarco ad Augusta di 131 persone salvate nel Canale di Sicilia nel luglio del 2019, "non ha violato alcuna delle convenzioni internazionali", le sue scelte sono state "condivise dal governo" e la sua posizione "non integra gli estremi del reato di sequestro di persona" perché "il fatto non sussiste". Lo ha detto il pm Andrea Bonomo, ribadendo la richiesta di non luogo a procedere.