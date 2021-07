A Perugia tre giorni di bollino rosso , fino a domenica, e cinque città con bollino arancione : è il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore , che prende in esame 27 centri urbani della Penisola. Oltre alla città umbra in rosso, sabato e domenica saranno arancione Bologna, Firenze, Frosinone, Rieti e Roma. Domenica si aggiungeranno poi, sempre in arancione, Campobasso, Latina e Pescara.

Bologna in allerta contro il caldo - I 36 gradi previsti per il fine settimana hanno già fatto scattare ai ripari il capoluogo emiliano. L'azienda Usl di Bologna ha allertato i pronto soccorso, le case di cura e le strutture di assistenza per persone fragili. Insieme ad alcune associazioni, il Comune ha anche promosso il progetto di sostegno e-Care, che prevede periodiche telefonate ai cittadini ed eventuali interventi di assistenza domiciliare.

In arrivo l'anticiclone africano - Un weekend di caldo torrido quello che si abbatterà sulla nostra Penisola, a causa dell'anticiclone africano che investirà gran parte del Centro-Sud e delle isole. Le temperature subiranno un ulteriore calo, che porterà il termometro al di sopra dei 35 gradi, con punte di oltre 40 gradi previste in Sardegna nella giornata di domenica 25.

Possibili rovesci a Nord-Ovest - Le uniche Regioni escluse dalla nuova ondata di caldo potrebbero essere quelle di Nord-Ovest, che già da sabato vedranno il clima influenzato da una perturbazione in avvicinamento dalla Francia. Previsti rovesci in Piemonte e in alta Lombardia, che si protrarranno su tutto l'arco alpino anche della giornata di domenica.