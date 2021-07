Sali minerali: ecco quelli indispensabili per stare bene nei mesi caldi

Quando fa molto caldo il nostro organismo regola la sua temperatura per messo di una serie di espedienti: il più comune è il sudore , il liquido prodotto dalle ghiandole sudoripare con lo scopo di disperdere il calore in eccesso . Attraverso il sudore, però, perdiamo numerose sostanze, tra cui alcuni sali minerali che non siamo in grado di produrre dall’interno: per reintegrarli dobbiamo perciò assumerli attraverso gli alimenti , dato che è di grande importanza mantenerne il corretto equilibrio. Ecco allora quali sono i sali minerali e gli altri elementi di cui abbiamo bisogno, soprattutto dove trovarli.

IL SUDORE – Di solito lo consideriamo un problema anti estetico e spiacevole, tanto che cerchiamo in tutti i modi di controllarlo: se è giusto e doveroso contrastarne alcuni effetti, in particolare l’odore, la sudorazione è un processo fisiologico di grande importanza perché è il mezzo con cui l’organismo conserva il proprio equilibrio termico. Il lavoro è affidato è un numero imponente di ghiandole sudoripare (da due a quattro milioni), situate nello strato intermedio della cute e diffuse in tutto il corpo, con una particolare concentrazione sulla fronte, nel cuoio capelluto, sotto le ascelle, sul palmo della mano e sulla pianta del piede. Non è il sudore in sé a determinare la dispersione di calore, bensì la sua evaporazione: per questo, quando il clima è umido e afoso, l’evaporazione del sudore è più lenta e difficile e noi avvertiamo il caldo con maggior disagio rispetto a quando il clima è secco e magari ventilato, anche se la temperatura esterna è la stessa. Quando il nostro organismo si trova in carenza di liquidi, il cervello attiva il segnale della sete, per mezzo della quale ci invita e reintegrare le scorte di acqua. Il sudore, però, non è fatto solo di liquidi: in essi si trovano disciolte piccole quantità di altre sostanze, in particolare sodio, potassio, magnesio e cloro: dobbiamo quindi ricordarci di reintegrare anche i sali che abbiamo perso.

CHE COSA CI PERDIAMO – I sali minerali sono presenti nel nostro organismo in quantità molto piccole, ma svolgono una funzione essenziale: ad esempio garantiscono l’equilibrio idrosalino e il corretto funzionamento degli enzimi che trasformano in energia i cibi che mangiamo. A seconda della quantità in cui sono presenti, si dividono in macroelementi, microelementi e oligoelementi. I primi sono quelli di cui dobbiamo assumere le maggiori quantità (oltre 100 mg al giorno): tra questi ci sono calcio, fosforo, magnesio, zolfo, sodio, potassio e cloro. Il calcio, ad esempio, è fondamentale per mantenere forti e denti e ossa, ma serve anche alla corretta trasmissione degli impulsi nervosi; il magnesio ha un ruolo importante nel funzionamento del sistema nervoso e nel metabolismo energetico. Il potassio, insieme al sodio, regola la trasmissione degli impulsi elettrici tra sistema nervoso e muscolare e determina l’equilibri idrosalino dell’organismo. I microelementi (il cui fabbisogno è tra 1 e 100 mg al giorno) e gli oligoelementi (meno di 1 mg al giorno) sono presenti in quantità più basse o addirittura in tracce, ma i loro giusti livelli sono importantissimi: tra i microelementi, ad esempio, troviamo il rame, importante per la pigmentazione della pelle perché è coinvolto nella formazione della melanina; lo iodio, essenziale per il buon funzionamento della tiroide; Il ferro, indispensabile per la formazione dei globuli rossi e dell’emoglobina, le sostanze che trasportano l’ossigeno nei tessuti. ci sono poi il selenio, lo zinco, il nichel e il silicio, ciascuno con una propria importante funzione.

DOVE ANDIAMO A PRENDERLI? – Dato che la sudorazione è un meccanismo che non va ostacolato per nessun motivo, non ci resta che reintrodurre quello che si siamo persi. L’acqua è abbastanza facile da reintegrare, mentre dobbiamo conoscere le fonti da cui approvvigionarci dei sali dispersi. Il calcio si trova nel latte e nei latticini, nei legumi, nelle verdure a foglia verde, nel polpo, nei gamberi e nelle cozze. Un’altra ottima fonte di calcio è l’acqua: alcune sorgenti ne contengono delle buone quantità: le etichette delle bottiglie ne riportano la composizione ed è facile scegliere la più adatta. Il magnesio è presente nella frutta secca (noci e mandorle), cacao, cereali, legumi, carne, latte; il potassio invece sta in cereali, ortaggi, legumi, frutta, (in particolare banane), pesce e patate. Il sodio si trova in molti cibi e nel sale da cucina, per cui dobbiamo semmai essere attenti a non assumerne troppo; il cloro è presente nel sale da cucina, nei pomodori e nel sedano, mentre il fosforo si trova nel latte e nel pesce. In pratica, seguendo le regole di un’alimentazione sana e variata, a base di carni bianche, pesce e soprattutto delle cinque fatidiche porzioni quotidiane di frutta e verdura, particolarmente preziose nei periodi di grande caldo, siamo certi di assumere giornalmente tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno.