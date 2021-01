Ondata di freddo polare a nord-est: -25 in Veneto, -24 in Val Venosta

Prosegue l'ondata di freddo polare in Veneto e Alto Adige. La minima della scorsa notte a Lasa in val Venosta è stata di -24 gradi e a Gargazzone vicino Merano di -16 gradi. Il gelo fa sul serio anche in Veneto: -19 gradi ad Asiago.

Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, non si tratta di valori record, ma comunque dell'ondata di freddo più significativa degli ultimi anni. Una delle cause è infatti la neve. Anche la prossima notte sarà ancora particolarmente fredda, poi le temperature riprenderanno lentamente a risalire con l'arrivo delle nuvole e del foehn



In Veneto le temperature sono scese ben al di sotto dello zero nelle localitò montane, raggiungendo il record di -39,6 gradi alla Dolina di Campoluzzo, luogo sperduto sull'Altopiano di Asiago, in provinica di Vicenza ,che presenta però un particolare microclima. Tra i paesi, i valori piùsignificativi sono stati misurati ad Asiago (-19.3), Santo Stefano di Cadore (-18.8) e Feltre (-11.5). Tra le località normalmente più fredde della regione, le minime hanno toccato -22.2 gradi in Val Visdende, a Passo Cimabanche (-21.6), in Pian Cansiglio (-23.5) e nella Piana di Marcesina (-25.2).