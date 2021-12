Omicron, Oms: casi raddoppiano in un arco di tempo da uno a tre giorni

Ansa

La variante Omicron del Covid è stata segnalata in 89 paesi e il numero di casi raddoppia in un arco di tempo che va da uno a tre giorni nelle aree a trasmissione comunitaria. Lo ha reso noto l'Oms. La variante si diffonde rapidamente nei Paesi con alti livelli di immunità della popolazione: non è chiaro se questo sia dovuto alla capacità del virus di eludere l'immunità, alla sua maggiore trasmissibilità o a una combinazione di entrambi.