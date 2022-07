Omicidio Ziliani, rinviati a giudizio le figlie e Mirto Milani

Sono stati rinviati a giudizio Mirto Milani e Paola e Silvia Zani, le due figlie di Laura Ziliani.

I tre sono accusati di aver ucciso l'ex vigilessa 52enne l'8 maggio 2021 a Temù, paese dell'Alta Valle Camonica. Milani e le sorelle Zani saranno in aula a Brescia il 27 ottobre per il dibattimento, davanti alla prima sezione penale della corte d'Assise. Dovranno rispondere di concorso in omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere.