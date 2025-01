Omicidio Willy, appello bis: chiesto l'ergastolo per i fratelli Bianchi

Al processo di appello bis per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il pg ha chiesto di "condannare i fratelli Gabriele e Marco Bianchi all'ergastolo non riconoscendo per loro le attenuanti generiche". Nel primo processo di appello i due imputati erano stati condannati a 24 anni, e l'appello bis era stato disposto dalla Cassazione limitatamente al riconoscimento delle attenuanti, mentre la responsabilità penale per l'omicidio è passata in giudicato.