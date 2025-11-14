Viadana (Mantova), uccise una donna conosciuta online: condannato a 15 anni

È stato condannato a 15 anni e 8 mesi il giovane di Viadana (Mantova) che a settembre, ancora minorenne, uccise la 42enne Maria Campai, di origini romene e residente a Parma, conosciuta su un sito online di incontri. Le indagini avevano portato al fermo poco dopo il ritrovamento del corpo della donna, nel giardino di una villa disabitata vicina a dove il giovane viveva e dove i due si erano incontrati. "Volevo scoprire cosa si prova a uccidere - aveva detto agli investigatori -, l'ho fatto con una mossa di wrestling".

