Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
era minorenne

Viadana (Mantova), uccise una donna conosciuta online: condannato a 15 anni

14 Nov 2025 - 18:13
© Tgcom24

© Tgcom24

È stato condannato a 15 anni e 8 mesi il giovane di Viadana (Mantova) che a settembre, ancora minorenne, uccise la 42enne Maria Campai, di origini romene e residente a Parma, conosciuta su un sito online di incontri. Le indagini avevano portato al fermo poco dopo il ritrovamento del corpo della donna, nel giardino di una villa disabitata vicina a dove il giovane viveva e dove i due si erano incontrati. "Volevo scoprire cosa si prova a uccidere - aveva detto agli investigatori -, l'ho fatto con una mossa di wrestling".

Leggi anche

Uccisa da 17enne, il giallo dell'ultimo messaggio inviato alla sorella: "E' amabile, mi porta in taxi"

Maria Campai, il 17enne: "L'ho scelta per il profilo sul sito, non l'avevo mai vista"

Ti potrebbe interessare

omicidio
mantova

Sullo stesso tema