Simonetta Cesaroni, il gip respinge l'archiviazione e ordina indagini sul ruolo dei servizi segreti

Le ipotesi su un coinvolgimento dei servizi segreti, sono state alimentate dalla natura misteriosa del caso, dalla lentezza delle indagini e da alcune circostanze che sembravano sfuggire a una spiegazione lineare. Proprio la gestione iniziale delle indagini ha sollevato molte critiche secondo cui le forze dell'ordine non avrebbero dato priorità a indizi cruciali, e alcune piste importanti sarebbero state ignorate per molto tempo. In particolare, alcuni campioni di sangue non sono stati prontamente confrontati con il profilo di altre persone coinvolte, così come le impronte digitali trovate nell'appartamento che, secondo alcuni resoconti apparterrebbero a una persona mai identificata. La scena del crimine, inoltre, non sarebbe stata preservata in modo adeguato e perciò più volte inquinata. Questo ha portato a sospetti su possibili interferenze esterne, tra cui quella dei servizi segreti, che avrebbero potuto rallentare l'indagine per motivi non chiari. Altre ipotesi sostengono che l'omicidio di Simonetta Cesaroni sarebbe stato un "incidente collaterale" in una vicenda più grande, legata a operazioni sotto copertura o a lottizzazioni politiche che coinvolgevano forze governative o apparati statali. Alcuni reperti cruciali sono andati perduti nel corso degli anni, complicando ulteriormente le indagini. Tra questi, i documenti che attestavano le presenze dei colleghi di Simonetta Cesaroni negli uffici dell'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù nei mesi di giugno, luglio e agosto 1990. Questi documenti sono riemersi solo recentemente, trovati dalla famiglia Cesaroni tra le carte del padre della vittima