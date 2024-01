Delitto di via Poma, ancora nulla di fatto: chiesta l'archiviazione per il figlio del portiere

Per i carabinieri Mario Vanacore, il figlio del custode, era il principale sospettato per la morte di Simonetta Cesaroni. Tuttavia per la procura di Roma le piste investigative seguite dai militari sono "ipotesi e suggestioni"

A scriverlo sono i carabinieri in una corposa informativa consegnata nelle mani dei magistrati della procura di Roma che, però, parlano di "ipotesi e suggestioni che non consentono di superare le forti perplessità sulla reale fondatezza del quadro ipotetico tracciato". Per questo il 13 dicembre hanno chiesto l'archiviazione del fascicolo aperto due anni fa in seguito a un esposto della famiglia della vittima. Simonetta Cesaroni fu uccisa il 7 agosto del 1990.

In cima alla lista dei sospettati per uno dei cold case più famosi d'Italia, i carabinieri mettono proprio Mario Vanacore, il figlio di Pietrino, il portiere dello stabile che già tre giorni dopo l'omicidio di Simonetta Cesaroni venne prima fermato (passò quasi un mese in carcere) e poi rilasciato. A 20 anni di distanza dall'omicidio, l'uomo si suicidò.

Nel 2020, a pochi giorni da una sua deposizione nell'ambito del processo nei confronti dell'ex di Simonetta Cesaroni, Raniero Brusco, si lasciò affogare in un corso d'acqua lasciando una scritta su un cartello: "20 anni di sofferenze e di sospetti ti portano al suicidio".

"Tentò di violentarla" Secondo quanto ricostruito dai militari, pubblicato dall'edizione online de La Repubblica, il pomeriggio del 7 agosto del 1990, Mario Vanacore entrò negli uffici di via Poma, dove Cesaroni lavorava da circa due mesi come segretaria. Trovatosi inaspettatamente davanti alla ragazza, l'avrebbe trascinata "nella stanza del direttore", dove poi fu trovato il cadavere, per poi tentare di violentarla, ma la giovane riuscì a colpirlo ferendolo. A quel punto, scrivono i carabinieri, "l'uomo reagisce, sferrandole un violento colpo al viso che la stordisce e la fa cadere a terra". Così si sarebbe arrivati al momento dell'omicidio con "l'uomo che si impossessa dell'arma del delitto e a cavalcioni della ragazza, supina a terra, la colpisce per ventinove volte". A coprire le responsabilità di Mario Vanacore sarebbero stati gli stessi genitori, Pietrino e Giuseppa De Luca, che avrebbero mentito agli investigatori nella fase delle indagini tirando in ballo anche il datore di lavoro di Simonetta Cesaroni, Salvatore Volponi. Circostanza che sarebbe confermata anche dall'attività svolta dalla commissione parlamentare antimafia della scorsa legislatura, secondo la quale il portiere "scoprì il cadavere di Simonetta Cesaroni ore prima dell'ufficiale ritrovamento del corpo".

A detta della commissione vi fu una attività "post delictum, intesa ad occultare il fatto omicidiario o quantomeno a differirne la scoperta, oppure persino ad attuare un qualche proposito di spostamento della salma dal luogo in cui fu poi rinvenuta".