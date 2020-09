Omicidio Vannini, pg: "Condannare la famiglia Ciontoli a 14 anni di carcere"

Nell'appello bis per la morte di Marco Vannini, avvenuta nel maggio del 2015 a Ladispoli, il pg ha chiesto di "condannare la famiglia Ciontoli a 14 anni di carcere per omicidio volontario". Il procuratore ha sollecitato la condanna per il padre Antonio Ciontoli, per la moglie Maria Pizzillo e per i figli Federico e Martina, all'epoca fidanzata con il giovane deceduto.