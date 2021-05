Omicidio Vannini, la mamma di Marco: “Presto associazione dedicata a nostro figlio"

"Io e Valerio vogliamo riposarci, ma poi fonderemo un‘associazione dedicata a Marco". Sono le parole a "Mattino Cinque" di Marina Conte che parla a due giorni dalla sentenza di Cassazione sull'omicidio di suo figlio, Marco Vannini. "Con la fondazione cercheremo di aiutare i giovani a realizzare i loro sogni nel cassetto come quelli che aveva Marco", fa sapere Marina al fianco di suo marito Valerio. "Marco sognava di volare con le frecce tricolore - rivela la mamma - sono sicura che oggi ci sarebbe riuscito".

Sono definitive le condanne per Antonio Ciontoli, per la moglie Maria e i due figli, Federico e Martina, per l'omicidio di Marco Vannini. La Cassazione ha confermato la sentenza dell'appello bis e, dopo 6 anni e 5 gradi di giudizio, si è fatta luce sulla morte del 21enne di Cerveteri, colpito da un proiettile nel bagno di casa dei Ciontoli la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015.

"Giustizia è stata fatta - dichiara la mamma della vittima - adesso Marco potrà riposare in pace", conclude Marina.