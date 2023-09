Omicidio tabaccaia a Foggia, carabinieri arrestano complice killer

Arrestato il complice del killer della tabaccaia di Foggia.

I carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo per la rapina avvenuta il 28 agosto durante il quale è rimasta uccisa la titolare 72enne della tabaccheria, Franca Marasco. L'uomo, che tra le altre cose avrebbe fornito il coltello con cui è stato compiuto il delitto, è accusato di omicidio e rapina ed è stato condotto nel carcere di Foggia. Per l'omicidio era già stato fermato un 43enne.