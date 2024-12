Siracusa, 40enne ucciso a coltellate: fermato un sedicenne

Ha 16 anni il ragazzo che si è costituito nella notte come responsabile dell'omicidio di Christian Regina, il 40enne accoltellato lunedì sera intorno alle 23 sulle scale del condominio dove abitava a Siracusa. Una lite si è trasformata in assassinio. Il 16enne vive nello stesso palazzo. Regina è stato colpito con un fendente al torace ed è morto dissanguato in pochi minuti. Il ragazzo è fuggito ma dopo qualche ora si è costituito, convinto anche dai familiari e dagli inquirenti.