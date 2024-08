Omicidio Sharon Verzeni, una testimone: ho sentito urla e un'auto partire "fischiando"

L'omicidio della 33enne - Sharon Verzeni è stata uccisa nella notte del 30 luglio a Terno d'Isola, cittadina in provincia di Bergamo. A chiamare i soccorsi è stata proprio la vittima che al centralino del 112 ha spiegato, con le ultime forze che le rimanevano, di essere stata accoltellata. Soccorsa in strada poco dopo l'una di notte, è stata portata d'urgenza in ospedale dove però è deceduta poco dopo l'arrivo.