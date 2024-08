Omicidio Sharon, testimoni al setaccio: attesa per l'esito degli esami sulle tracce biologiche

Resta il grosso punto di domanda dell'uomo in bicicletta che, la notte tra il 29 e il 30 luglio, procede contromano in via Castegnate. E l'anziano al balcone quella notte, indagato perché aveva detto di non averlo visto. Strano però, se quell'uomo in bici è l'assassino, che abbia percorso quella via sotto l'occhio delle telecamere, dal momento che c'è un percorso alternativo non sorvegliato che consente di allontanarsi indisturbati.