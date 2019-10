Omicidio Sacchi, il padre in lacrime: "Gli dicevo di non fidarsi"

"Mio figlio era pulito e sincero". Così il padre di Luca Sacchi ricorda il 24enne ucciso con un colpo di pistola mercoledì notte davanti a un pub di Roma, in zona Appio. Alla conferenza stampa indetta dalla famiglia Alfonso Sacchi dice: "Era stupendo, sempre con il sorriso e aveva tanta voglia di vivere. Gli dicevo di non fidarsi e di stare attento anche a suo fratello. Luca aveva una grande passione per lo sport".