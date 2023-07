Omicidio Primavalle, assaltata la casa dell'assassino di Michelle Causo: denunciati 100 giovanissimi

Mentre si stava tenendo il corteo in ricordo di Michelle, improvvisamente il gruppo di ragazzi si è radunato per le vie del quartiere per poi raggiungere l'abitazione del ragazzo arrestato per l'omicidio. Arrivati lì, alcuni dei ragazzi hanno aperto con violenza il portone della palazzina, per poi, una volta entrati in casa, forzando i sigilli, danneggiare l'appartamento. Identificati, i giovani sono stati denunciati.