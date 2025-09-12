Logo Tgcom24
Cronaca
svolta nelle indagini

Omicidio in Ogliastra alla festa di Carnevale, dopo sei mesi arrestato un 27enne

12 Set 2025 - 10:52

Svolta nelle indagini sull'omicidio del 22enne di Ilbono (Nuoro), Marco Mameli, avvenuto l'1 marzo a Bari Sardo, in Ogliastra, durante una festa di Carnevale in piazza. Gli agenti della polizia hanno arrestato un giovane di 27 anni, Giampaolo Migali, di Girasole, con l'accusa di omicidio. Migali, subito dopo il fatto, si era autoaccusato del ferimento di Andrea Contu, di 26 anni, anche lui di Ilbono, avvenuto sempre durante la lite tra giovani culminata poi con l'uccisione dell'operaio 22enne. Migali è stato portato nel carcere San Daniele di Lanusei.

