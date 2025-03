Nuoro, 22enne ucciso a coltellate durante una festa di Carnevale

Un ragazzo di 22 anni, Marco Mameli, di Ilbono (Nuoro) è morto dopo essere stato raggiunto da una coltellata al petto al culmine di una lite scoppiata durante una festa di Carnevale durante la notte a Bari Sardo, in Ogliastra. Quando sono arrivati i soccorsi del 118, per il 22enne non c'era più niente da fare. Un altro giovane è rimasto ferito ed è stato portato al Pronto soccorso. Sull'omicidio indagano i carabinieri, che stanno dando la caccia al responsabile.