Omicidio nel milanese, uomo ucciso con un colpo d'arma da fuoco

Un uomo è stato trovato morto nella tarda serata di domenica nelle campagne di Busto Garolfo, nel Milanese. Il cadavere, sul quale sono stati riscontrati segni di una ferita provocata da un colpo d'arma da fuoco, è stato rinvenuto nella zona delle cave. Lo riporta stamani il quotidiano La Prealpina. L'area in cui è avvenuto il delitto è conosciuta alle forze dell'ordine per la presenza di attività di spaccio di sostanze stupefacenti.