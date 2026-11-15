Roma, lui non lava i piatti e lei lo pesta a sangue con uno scaldino: arrestata

"Ha iniziato a spingermi e già lì mi sono iniziato a preoccupare", ha raccontato la vittima dell'aggressione agli inquirenti. "Le ho detto che avrei fatto io i piatti ma lei non si è più fermata. Alla fine ho perso i sensi". L’uomo ha riportato la frattura del setto nasale e di uno zigomo, ferite alla testa ed ecchimosi su tutto il corpo comprese le mani, per i tentativi futili di difendersi dalla furia della compagna. Quest'ultima è stata prima trasferita in una struttura sanitaria per accertare le sue condizioni psicofisiche, poi nel carcere di Rebibbia. Non si esclude che abbia agito dopo aver assunto sostanze stupefacenti.