Roma, lui non lava i piatti e lei lo pesta a sangue con uno scaldino: arrestata
L'aggressione all'interno dell'abitazione della coppia. I carabinieri hanno trovato la donna a cavalcioni sul compagno svenuto in una pozza di sangue
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Ha lasciato per l'ennesima volta i piatti sporchi nel lavello della cucina. Questa volta, però, ha fatto scattare la furia cieca della compagna che l'ha pestato ripetutamente con uno scaldino elettrico. Poi, come se non bastasse, la donna gli avrebbe stretto attorno al collo il filo dell'apparecchio tentato di soffocarlo. Una 50enne è stata arrestata per tentato omicidio a Roma, nel quartiere Tufello.
L'intervento dei carabinieri e l'uomo in una pozza di sangue
L'aggressione è avvenuta qualche giorno fa, intorno alle 21.30, all'interno dell'abitazione della coppia. Dopo essere stati chiamati dai vicini di casa, i carabinieri sono entrati nell'abitazione e hanno trovato la donna a cavalcioni sopra il compagno, disteso in una pozza di sangue e pressoché privo di conoscenza. La donna è stata immediatamente immobilizzata, mentre continuava a insultare il compagno. Il 118 ha prestato soccorso all'uomo, trasferito al policlinico Umberto I.
Il racconto dell'uomo e la prognosi
"Ha iniziato a spingermi e già lì mi sono iniziato a preoccupare", ha raccontato la vittima dell'aggressione agli inquirenti. "Le ho detto che avrei fatto io i piatti ma lei non si è più fermata. Alla fine ho perso i sensi". L’uomo ha riportato la frattura del setto nasale e di uno zigomo, ferite alla testa ed ecchimosi su tutto il corpo comprese le mani, per i tentativi futili di difendersi dalla furia della compagna. Quest'ultima è stata prima trasferita in una struttura sanitaria per accertare le sue condizioni psicofisiche, poi nel carcere di Rebibbia. Non si esclude che abbia agito dopo aver assunto sostanze stupefacenti.