Bolzano, donna trovata morta nella sauna: disposta autopsia

Giallo a Bolzano: il corpo senza vita di una donna di circa 40 anni è stato trovato all'interno della sauna di una piscina comunale. A lanciare l'allarme, un addetto al controllo della struttura che ha immediatamente allertato i soccorsi. La donna però, riversa a terra nella stanza piena di vapore, era già deceduta. Anche i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario giunto sul posto sono risultati vani. Le forze dell'ordine hanno già avviato le indagini di rito. È possibile che la donna abbia avuto un malore fatale a causa delle condizioni della sauna, ma per chiarire le cause del decesso e chiarire eventuali responsabilità è stata disposta l'autopsia. Al momento la struttura resta regolarmente aperta.