Indagini in corso

Livorno, donna trovata morta sulle strisce pedonali: non si esclude sia stata investita

La vittima aveva 68 anni. Sul posto sanitari e forze dell'ordine per chiarire la dinamica

15 Nov 2026 - 14:08
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Nella mattina di domenica 15 novembre a Donoratico, località del Comune di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, una donna di 68 anni è stata trovata morta in strada a pochi passi da un attraversamento pedonale. Sul posto sono giunti sia i carabinieri che gli agenti della polizia locale, oltre ai sanitari del 118. Inutili i soccorsi: è stato solo possibile constatare il decesso. Non si esclude che la donna, considerate anche le ferite riportate, possa essere deceduta a seguito di un investimento da parte di un'auto.

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