Livorno, donna trovata morta sulle strisce pedonali: non si esclude sia stata investita

Nella mattina di domenica 15 novembre a Donoratico, località del Comune di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, una donna di 68 anni è stata trovata morta in strada a pochi passi da un attraversamento pedonale. Sul posto sono giunti sia i carabinieri che gli agenti della polizia locale, oltre ai sanitari del 118. Inutili i soccorsi: è stato solo possibile constatare il decesso. Non si esclude che la donna, considerate anche le ferite riportate, possa essere deceduta a seguito di un investimento da parte di un'auto.