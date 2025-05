Omicidio in strada a Prato: fermato un 17enne albanese

Un diciassettenne albanese è stato fermato per l'omicidio di un 37enne albanese avvenuto in un giardino pubblico di Prato l'8 maggio. Secondo procura e squadra mobile, sarebbe stato il minore a sferrare, con un cacciavite, i fendenti che hanno ucciso Vladimir Lleshi. Lo riporta Il Tirreno spiegando che il 17enne era già stato sospettato e interrogato negli uffici della questura dopo l'omicidio insieme a un connazionale 19enne. I loro racconti non avevano convinto gli inquirenti. Il fermo è scattato lunedì pomeriggio. La vittima risultava essere un latitante: avrebbe dovuto scontare una condanna a 8 anni per rapina.