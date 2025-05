A Prato è avvenuto un omicidio in strada durante una lite tra due albanesi, nei giardini di via Baracca, zona Galceti. Secondo la ricostruzione della Procura, mentre i due stavano litigando a loro si sono avvicinati altri connazionali, uno dei quali ha colpito con una coltellata all'addome la vittima, subito ridotta in fin di vita. L'uomo è morto per un arresto cardiocircolatorio verosimilmente causato dalla forte emorragia.