Omicidio di Gorlago, la voce della presunta assassina mentre inganna Pezzotta

Pochi secondi di un vocale mandato tramite whatsapp. La voce di una donna. Ostenta tranquillità, disinvoltura, ma in realtà sta andando a nascondere il corpo della sua rivale in amore. Proprio la donna che ha appena colpito a martellate in un garage fino a farle perdere i sensi. Per la prima volta si può sentire la voce di Chiara Alessandri mentre comunica con Angelo Pezzotta, il “complice inconsapevole ed involontario” del delitto di Gorlago. L’uomo che accompagnò la vittima al suo appuntamento con la morte. L’audio messaggio, un’esclusiva di News Mediaset, firmata dall’inviato Enrico Fedocci, è stato mandato in onda dai telegiornali del Biscione.