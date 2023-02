Omicidio del caporale Danilo Pipitone, arrestato in Francia il presunto assassino

Pipitone era stato aggredito in via dei Sesami, nel quartiere popolare di Centocelle, una zona dove spesso di notte circolano spacciatori e prostitute, mentre andava a riprendere la sua auto. Quarantaquattro anni, il militare lavorava come infermiere all'ospedale del Celio. Era stato trovato, pesto e sanguinante, da alcuni passanti con un taglio al sopracciglio e un profondo colpo alla nuca. Ricoverato d'urgenza al Policlinico Umberto I, era morto per le ferite riportate.

Le ipotesi sul movente

Dopo il pestaggio - tra le ipotesi c'è anche una lite per la viabilità - l'uomo sarebbe scappato via con una 500 Abarth noleggiata, per poi far perdere le sue tracce, forse con documenti falsi per eludere i controlli. Almeno fino a oggi, quando è stato catturato dalla polizia francese.